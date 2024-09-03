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Денис Мантуров передал Чукотке новые аэролодки

На Чукотке новые аэролодки смогут перевозить до 6000 пассажиров за сезон

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ООО «Север»

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Чукотки Владислав Кузнецов приняли участие в торжественной церемонии передачи новых аэролодок производства ООО «Севербоат», сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отметил Мантуров, новые аэролодки уже прошли проверку на Лимане в межсезоне.

«Убежден, что пополнение флота сделает переправу более надежной и доступной для жителей Чукотки, а также для гостей этого очень красивого и самобытного региона России», — сказал он.

Мантуров добавил, что дизайн аэролодок отражает мотивы чукотского фольклора.

Новые аэролодки смещают до 12 человек и могут перевозить до 2,5 тонн грузов. Также суда оснащены необходимым навигационным и аварийно-спасательным оборудованием.

Как рассказал губернатор Владислав Кузнецов, в межсезонье, осенью и весной, переправа через Анадырский лиман становится настоящей проблемой.

«Это сложно, не очень удобно и дорого. Для правительства, для меня лично, было важно гарантировать нашим гражданам безопасные и удобные перевозки через Лиман», — сказал он.

Новые аэролодки способны перевозить до 6 тыс. пассажиров за сезон.

Также в ходе своей рабочей поездки Денис Мантуров обсудил с Владиславом Кузнецовым вопросы приобретения специальной техники повышенной проходимости для развития отрасли северного оленеводства и модернизации оборудования на газовых месторождениях.

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