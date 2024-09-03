Россиянам дали советы, которые помогут сэкономить на отдыхе

Россияне смогут сэкономить на отдыхе, если будут покупать билеты заранее или объединятся с друзьями для путешествия на машине. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он отметил, что транспорт является самой дорогой частью путешествий, на которую приходится от 50 до 80% всей стоимости поездки.

«Например, этим летом билеты на самолет Москва — Сочи — Москва стоили 18 тыс. рублей при покупке заранее, а в разгар сезона – 30–40. То есть практически в два раза дороже. При этом многие стали экономить, путешествуя на своей машине. Если, например, собирается компания или семья из трех-четырех человек, на автомобиле отправиться на отдых будет выгоднее, чем на самолете в пик сезона», — сказал Горин.

Он также посоветовал выбирать организованные туры по России, стоимость которых будет ниже. Помимо этого, можно пользоваться акциями раннего бронирования или экономить на проживании в отелях. Например, сократить количество дней пребывания, снизить звездность гостиницы и выбрать невозвратный тариф.

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев до этого рассказал «Газете.Ru», что туристы с маленькими детьми, молодожены и отдыхающие, которым не интересна система «все включено» с алкоголем, стали чаще рассматривать для себя отдых на Мальдивах вместо поездок на турецкие курорты.

Ранее россиянам рассказали, что в бархатный сезон отдыхать выгоднее, чем летом.