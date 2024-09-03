Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему нельзя заглушать стресс едой

Психолог Савчук: еду нельзя воспринимать как лекарство от негативных эмоций

close
Shutterstock

Еда является самым простым и доступным способом заглушить стресс и тревогу, однако ее нельзя воспринимать как лекарство от негативных эмоций. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник, психолог эндокринологического отделения Научного центра проблем здоровья и репродукции человека Сибирского отделения РАМН Оксана Савчук.

По ее словам, сахар в перекусах может вызвать всплеск гормонов, способных понизить уровень тревоги и принести только временное чувство радости. Помимо этого, вкусовые добавки в продуктах могут вызывать привыкание и постоянное желание что-то съесть.

«Но это подмена. Испытывать чувство счастья мы должны все-таки за счет собственного развития, достижений, общения, путешествий, впечатлений и так далее. А еда — не способ перебороть неприятные эмоции. Не замыкайте все свои чувства на пище», — призвала Савчук.

Ученые из Университета Сан-Хорхе (Испания) до этого рассказали, что физическая активность улучшает функцию иммунной и гормональной систем, защищает от стресса и снижает риск развития рака.

Ранее ученые выяснили, как пережить длительный стресс на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами