Россияне смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

Оператор МТС запустил новый функционал в сервисе «Кто/Где». Теперь в приложении можно настраивать геозоны и уведомления. Благодаря этому родители смогут получать сообщения, когда дети пересекают заранее установленные границы, например, при входе в школу, спортивный зал или возвращении домой. Об этом сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы.

Геозоны — это виртуальные пространства, которые установлены в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

В сервисе разработан собственный алгоритм улучшения точности координат с использованием методов машинного обучения. Это позволило повысить корректность 28% GPS-координат.

В компании отметили, что сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

По словам руководителя продукта «Кто/Где» Андрея Горшкова, за последний год количество пользователей геосоциальными картами в России увеличилось на 40% и сейчас составляет более 9 млн.

«Мы предлагаем актуальный сервис с уникальными функциями, и наша главная цель — сделать приложение максимально удобным, чтобы родители могли быть уверены в безопасности своих детей, где бы они ни находились. Уверены, что с началом нового учебного сезона сервис станет еще более востребованным у пользователей», — сказал Горшков.

Напомним, сервис был запущен в марте в рамках бета-версии. Сегодня его среднемесячная аудитория составляет около 100 тыс. пользователей, из которых свыше 60% не являются абонентами МТС.