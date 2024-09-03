Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

В сервисе МТС «Кто/Где» появились настраиваемые геозоны для детей

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Оператор МТС запустил новый функционал в сервисе «Кто/Где». Теперь в приложении можно настраивать геозоны и уведомления. Благодаря этому родители смогут получать сообщения, когда дети пересекают заранее установленные границы, например, при входе в школу, спортивный зал или возвращении домой. Об этом сообщили в пресс-службе цифровой экосистемы.

Геозоны — это виртуальные пространства, которые установлены в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

В сервисе разработан собственный алгоритм улучшения точности координат с использованием методов машинного обучения. Это позволило повысить корректность 28% GPS-координат.

В компании отметили, что сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

По словам руководителя продукта «Кто/Где» Андрея Горшкова, за последний год количество пользователей геосоциальными картами в России увеличилось на 40% и сейчас составляет более 9 млн.

«Мы предлагаем актуальный сервис с уникальными функциями, и наша главная цель — сделать приложение максимально удобным, чтобы родители могли быть уверены в безопасности своих детей, где бы они ни находились. Уверены, что с началом нового учебного сезона сервис станет еще более востребованным у пользователей», — сказал Горшков.

Напомним, сервис был запущен в марте в рамках бета-версии. Сегодня его среднемесячная аудитория составляет около 100 тыс. пользователей, из которых свыше 60% не являются абонентами МТС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами