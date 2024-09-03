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На ВЭФ начался «Марафон зарядок»

Олимпийские чемпионы провели «Марафон зарядок» для школьников во Владивостоке

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Фонд «Росконгресс»

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 3 сентября во Владивостоке стартовал федеральный проект «Марафон зарядок», в рамках которого олимпийские чемпионы провели тренировки для школьников, сообщает «Лента.ру».

Олимпийские чемпионы Олег Саитов, Яна Егорян, Никита Нагорный и другие провели уроки спорта для 1500 детей.

Также на ВЭФ в рамках программы спортивных игр пройдет забег «За дружбу в спорте» и III международная владивостокская регата.

Организатором «Марафона зарядок» выступает общероссийское движение «Здоровое Отечество».

Напомним, ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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ВЭФ-2024
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