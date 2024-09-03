Неизвестный устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД и опубликовали видео с камер наблюдения.

При этом каких-либо сообщений о происшествии от очевидцев об этом инциденте в дежурную часть не поступало. Также в полицию не передавали телефонограммы из медучреждений о пострадавших.

До этого в ресторане на Малой Бронной в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, в ходе конфликта было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших нет. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Оказалось, что стрельбу в центре столицы устроил 33-летний Дмитрий Х. Он родился в Баку, но сейчас проживает в Ленинском городском округе Подмосковья. Известно, что у мужчины есть жена и дети. Правоохранители нашли у него два травматических пистолета, при этом регистрация у владельца имелась только на один ствол.

Ранее россиянин обстрелял дом сотрудника ГАИ, который выписал ему штраф за езду без прав.