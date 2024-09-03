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Названы самые опасные для мозга продукты

Врач Попов заявил, что белый хлеб, кетчуп и торты увеличивают риск инсульта

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Depositphotos

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов перечислил продукты, способные спровоцировать инсульт. В интервью РИА Новости он заявил, что особую опасность представляют продукты со скрытым содержанием соли и сахара.

Врач уточнил — соль повышает артериальное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют хроническому воспалению и атеросклерозу. Поэтому рекомендуется ограничить потребление сладких газированных напитков, тортов, пирожных, готовых десертов, майонеза, кетчупа и различных салатных заправок, а также белого хлеба и пакетированных соков.

«Частое употребление этих продуктов значительно увеличивает риск инсульта», — отметил Попов.

Кроме того, специалист советует избегать полуфабрикатов и фастфуда, которые содержат много добавленной соли, сахара, трансжиров, эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. К таким продуктам относятся чипсы, сухарики, готовые завтраки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, замороженные пиццы и консервы.

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