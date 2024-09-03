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Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил с семьей в Свердловской области

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов несколько лет жил в Свердловской области вместе со своей семьей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего соседа обвиняемого Ивана Князева.

По словам мужчины, Хамидов жил в городе Артемовский с родителями и пятью братьями и сестрами. Семья купила там трехкомнатную квартиру, но не оплачивала коммунальные услуги, утверждает Князев. Мать фигуранта дела воспитывала детей, а его отец работал вахтами.

«Она съездила на родину, потом приехала. Что-то они рассорились. Она предлагала переехать, а он отказывался. Она собралась, забрала ребятишек и уехала. Он два дня пожил и тоже уехал. Так и стоит квартира пустая», — сказал бывший сосед.

Князев добавил, что семья покинула квартиру около 10 лет назад. С тех пор дом один раз посетил отец обвиняемого, а после и его сын. Однако он забрал оставшиеся ценные вещи и больше не возвращался, отметил мужчина.

До этого дядя Хамидова рассказал, что фигурант дела имеет российское гражданство. По его словам, Хамидов и его родители переехали в Россию 12 лет назад, после чего получили паспорт РФ.

Ранее стало известно, что отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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