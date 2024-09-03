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Силовики провели обыски у председателя ростовского суда

1rnd.ru: у председателя Октябрьского суда Ростова-на-Дону прошли обыски

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Shutterstock/AnnaStills

В Октябрьском суде Ростова-на-Дону и по месту жительства его председателя Дениса Лукьянова прошли обыски. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств Ростовской области.

По данным портала, обыски могли быть связаны с «делом ростовских судей». По версии следствия, его фигуранты за взятки меняли меру пресечения обвиняемым.

«Сегодняшние обыски лишь подтверждают тот факт, что донские чекисты продолжают распутывать коррупционный клубок судебной системы региона», — сказал источник.

Лукьянова назначили на должность председателя Октябрьского суда города в апреле 2023 года. Авторы материала обратили внимание, что в это же время произошли первые громкие задержания судей.

До этого управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Дагестан произвело обыски в Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава региона. В ходе следственных действий была изъята документация.

Ранее осужденный за взятки экс-полковник МВД попросился на СВО.

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