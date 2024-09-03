Россиянам рассказали, как организовать питание осенью, чтобы не набрать вес

Лето близится к концу, а наше тело начинает готовиться к холодному сезону. Это часто означает переход на более калорийную пищу и снижение активности. Специалист по питанию и фитнес-тренер сервиса Grow Food Ксения Курманчук рассказала «Газете.Ru», как помочь себе адаптироваться, чтобы оставаться здоровыми и не набрать лишний вес осенью.

По словам эксперта, лето — это активный период, когда мы меньше питаемся и больше двигаемся. Большинство витаминов, которые мы получаем за год, приходится именно на это время.

«Чтобы легче перенести смену температуры и не начинать заболевать осенью, следует укреплять иммунитет при помощи витаминов и минералов, которые содержатся в фруктах, зелени, ягодах и овощах. Отдельно присмотритесь к квашеной капусте и цитрусовым — в такой пище много витамина С. Также рекомендуется есть больше сезонных и локальных продуктов, например: свежий мед, клюкву, тыкву, свеклу, морковь, яблоки и груши — именно в них сосредоточены все важные для организма микронутриенты», — отметила специалист.

Чтобы лучше бороться со стрессом от первых заморозков, вводите в меню теплые блюда: супы, тушеные овощи, теплые салаты. Помогут и продукты, богатые магнием: зелень, орехи, немного темного шоколада.

«Кроме того, не стоит излишне переживать насчет усиления аппетита из-за уменьшения светового дня — чтобы не набрать лишний вес поможет работа с питанием и уютные тренировки в зале или дома. Уменьшайте объем еды при повышении ее плотности, повышайте долю белков и сложных углеводов, включайте в рацион полезные жиры – орехи, семена и рыбу. По сравнению с летом, стоит уменьшить количество простых углеводов, вроде сладостей и выпечки, пересмотреть подход к закускам и выбирать менее калорийные. А также нужно не забывать про клетчатку, фрукты, зелень и овощи, чтобы улучшить пищеварение и быстрее почувствовать насыщение», — рассказала Курманчук.

Планируйте меню заранее на неделю, чтобы сбалансировать рацион и избежать спонтанных перекусов. Это поможет лучше контролировать калорийность и качество потребляемых продуктов.

Кроме того, чтобы не набрать лишний вес, поддерживайте физическую активность, даже если погода становится менее приятной. Можно выбрать домашние тренировки или упражнения на свежем воздухе в подходящей одежде. Хорошо подойдут пешие прогулки, йога или легкие кардио-тренировки. Уделяйте внимание сну, его недостаток может усилить чувство голода и привести к перееданию.

«Не последнее место в списке занимает питьевой режим в холодное время года. Не забывайте пить несколько литров воды в день, а также вводите в рацион травяные чаи и другие теплые напитки — главное следить, чтобы они не были сладкими и калорийными. Отличным решением станет теплый чай с чабрецом и ложечкой меда», — резюмировала эксперт.

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