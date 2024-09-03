Россиянам раскрыли главные «красные флаги» психологов-шарлатанов

Работа с проверенным психологом — важный шаг, когда нужно решать личные или эмоциональные проблемы. Сложность в том, что на рынке профессионалов можно встретить псевдоспециалистов, коммуникация с которыми усугубляет ситуацию. Как отличить лже-психолога от настоящего специалиста, «Газете.Ru» рассказала Эльнара Мустафина, психолог сервиса Профи.

В случае с выбором психолога, «красные флаги» подсвечивают непрофессиональное поведение или отсутствие компетентности специалиста.

Первый «красный флаг» — отсутствие образования и лицензии.

«Профессиональный психолог всегда имеет соответствующее образование и лицензию на практику. Важно узнать не только о наличии диплома, но и где он его получал. Существуют государственные и негосударственные образовательные учреждения, долгосрочные обучающие курсы и лекции одного дня», — объяснила она.

Клиент не должен стесняться — у него есть право уточнить про наличие документов. Если специалист не готов их предоставить, постоянно забывает или находит другие причины — это повод насторожиться.

Второй «красный флаг» — использование непроверенных методов.

«В своей работе специалист опирается на научно обоснованные методы терапии: когнитивно-поведенческая, гештальт, психоанализ и другие. Если вам предлагают «уникальные» или «секретные» техники, которые не имеют подтверждения в исследованиях, лучше отказаться от дальнейшего сотрудничества», — рекомендовала специалист.

Также, у каждого специалиста должен быть свой психолог, либо супервизия. Это важный аспект профессиональной практики, где более опытные коллеги помогают разобраться в сложных случаях, делятся знаниями и опытом.

«Супервизия улучшает навыки психолога и помогает ему расти профессионально. Специалист становится более эффективным и способным оказывать качественную помощь своим клиентам. Наличие супервизии также свидетельствует о серьезном отношении психолога к своему развитию и ответственности перед клиентами», — подчеркнула Мустафина.

Еще один «красный флаг» — обещание мгновенных результатов. Эффективная терапия — это процесс, который требует времени и усилий. Если психолог гарантирует быстрые и легкие результаты, это может указывать на некомпетентность, поверхностный подход и стремление получить финансовую выгоду, а не оказать реальную помощь.

«Внутренние перемены происходят постепенно через глубокое понимание себя и проработку внутренних конфликтов. Квалифицированный специалист — честен в отношении сроков и сложности процесса. Он создает безопасную и поддерживающую среду, устанавливает реалистичные цели и сопровождает на каждом этапе, уважая индивидуальный темп и потребности клиента», — отметила специалист.

О неквалифицированности может говорить и нежелание перенаправить клиента к другим специалистам.

«Профессионал понимает свои компетенции и рекомендует коллег, если считает, что пациенту нужна помощь в другой области. Например, при необходимости уточнения психического состояния, или медикаментозного лечения, психолог может направить к психотерапевту или психиатру. Или допустим понимает, что для проработки психотравмы нужно перенаправить к телесно-ориентированному специалисту, потому что это эффективнее. Если специалист безапелляционно утверждает, что решит все ваши проблемы, это тревожный сигнал», — подчеркнула психолог.

Также, конфиденциальность — один из основополагающих принципов психологической работы. Информация, полученная от клиента во время сеансов, не может быть раскрыта третьим лицам без согласия клиента. Такой подход помогает человеку чувствовать себя в безопасности. Недопустимо, если психолог делится с вами информацией о других клиентах или нарушает вашу конфиденциальность.

«После визита психолога человек чувствует себя лучше. Он не обязательно становится позитивно заряженным, но понимает, что его услышали, появляется желание двигаться дальше. Если возникает ощущение, что над вами смеялись или стыдили — не стоит возвращаться к специалисту. Каждый выбирает психолога по ощущениям и приоритетам. В первую очередь человек ищет человека, и ценности разных людей могут отличаться. Важно найти специалиста, которому вы будете доверять и чувствовать себя комфортно», — добавила Мустафина.

Наконец, последний «красный флаг» — психолог нарушает границы.

«Психолог просит вас о какой-то личной просьбе — привезти что-нибудь из отпуска, получить скидку на сервисы, которые можете обеспечить вы (достать билеты в театр или тому подобное). Вы не должны быть в ощущении, что вы психологу чем-то обязаны. Психологический рост в процессе терапии — это взаимный процесс, и психолог тоже профессионально растет, помогая вам менять свою жизнь к лучшему», — резюмировала эксперт.

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