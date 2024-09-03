Эксперт объяснила, как корпоративная культура влияет на рабочие процессы

Соискателей в первую очередь интересуют заработная плата, график работы, месторасположение офиса. В списке пожеланий корпоративная культура компании как отдельный пункт либо занимает последнее место, либо вовсе отсутствует. При этом ее наличие напрямую влияет на то, как долго сотрудник проработает в той или иной организации, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор компании NC Logistic.

Уточнять ценности, традиции и стандарты поведения, которые установлены собственниками бизнеса, надо заранее, на собеседовании с рекрутером, иначе в будущем можно сильно пожалеть о сделанном выборе.

«Обращение на «ты», регламентированный график работы, спортивные или другие командообразующие мероприятия, дресс-код — элементы корпоративной культуры, направленной на сотрудников. Миссия, ценности, фирменный стиль, логотип также относятся к корпоративной культуре, но здесь она работает на конечных потребителей и партнеров», — объяснила она.

Все перечисленные моменты HR-специалист раскрывает на собеседовании с кандидатом. Отсутствие у рекрутера четкого представления о том, куда движется компания и какие моменты для нее являются ключевыми, должно насторожить и как минимум стать причиной для уточняющих вопросов.

Существует несколько видов корпоративной культуры, которые различаются между собой наличием строгих регламентов поведения. Одни компании пытаются создать дружескую атмосферу внутри коллектива, другие ценят правила и субординацию. Корпоративная культура влияет на то, как сотрудники выполняют ежедневные задачи. «При гибком подходе можно работать самостоятельно, экспериментировать, рисковать, выдвигать нестандартные идеи. Строгий регламент подразумевает четкую иерархию, то есть каждый сотрудник выполняет только те задачи, которые поставлены вышестоящим начальником. Если корпоративная культура работает исключительно на рыночных условиях, руководителей интересуют только конкретные показатели компании, такие как доля на рынке, количество клиентов, уровень доверия. Для достижения главной цели — увеличения прибыли — собственники бизнеса строго контролирует сотрудников, заработок которых напрямую зависит от результатов работы», — отметила Пак.

Однозначно назвать верную стратегию нельзя. Здесь надо отталкиваться от того, в каких условиях комфортно работать конкретному человеку. Если сотрудник привык проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, то ему не стоит устраиваться в компанию с жесткой иерархией, где каждую задачу придется согласовывать. Попытки подстроиться под эту систему в будущем могут привести к эмоциональному выгоранию.

«Традиционно корпоративная культура ассоциируется с различными командообразующими мероприятиями. Для любого собственника бизнеса важно, чтобы в жизни компании участвовал каждый сотрудник. Такие активности объединяют людей, помогают им лучше понять общие цели. В конечном счете это повышает производительность труда и прибыль бизнеса. Игнорировать подобные мероприятия не стоит, ведь участие в них существенно повышает шансы на продвижение по карьерной лестнице», — сказала специалист.

При трудоустройстве всегда стоит учитывать особенности корпоративной культуры. Если кандидат разделяет ценности компании, ему будет комфортно работать и развиваться в этой профессиональной среде, резюмировала эксперт.

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