Врач предупредила, о чем говорит постоянное ощущение горечи во рту

Временный горький привкус во рту после определенных продуктов или напитков — это вполне нормальное явление. Однако, если он сохраняется длительное время и не исчезает после чистки зубов, это может быть проявлением некоторых заболеваний. Об этом в беседе рассказала с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Антюфеева.

По ее словам, такой симптом может свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. В частности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Именно это заболевание чаще всего является причиной горького привкуса во рту.

«Кольцо мышечных волокон в нижней части пищевода не дает проглоченной пище двигаться обратно вверх. Эти мышечные волокна называются нижним пищеводным сфинктером (НПС). Механизм развития заболевания основан на снижении эффективности работы сфинктера: в нормальном состоянии он выполняет роль «двери», которая не позволяет содержимому желудка вернуться в пищевод, но при ГЭРБ сфинктер перестает работать на все 100% из-за повышенного внутрибрюшного давления (причиной тому может быть избыточный вес, курение, потребление газированных напитков, беременность и другое). Из-за этого происходит заброс кислоты, а в случае присоединения дуоденогастрального рефлюкса желчи, в пищевод и полость рта, вызывая ощущение горечи», — объяснила врач.

По ее словам, иногда это может привести к более серьезным проблемам, включая эзофагит (воспаление пищевода), язвы пищевода, стриктуры (сужение пищевода из-за рубцовой ткани) или к пищеводу Барретта (предраковое состояние и самый важный фактор риска развития рака пищевода).

Также, по ее словам, одна из самых распространенных причин неприятного привкуса во рту — это проблемы со здоровьем полости рта. Это может быть связано с кариесом, инфекциями и заболеваниями десен.

«Регулярная чистка зубов, использование зубной нити, а также регулярные стоматологические осмотры и обследования помогут обеспечить здоровье зубов и десен и снизить риск появления неприятного привкуса во рту», — добавила специалист.

Врач также обратила внимание, что причиной горечи может быть сухость во рту, известная как ксеростомия. Это состояние может быть симптомом основного заболевания, например сахарного диабета, болезни Шегрена, или вызвано приемом лекарств (гипотензивные, антидепрессанты, антигистаминные и многие другие) и употреблением табака.

Сухость во рту является следствием уменьшения количества слюны, а поскольку слюна способствует сокращению численности бактерий во рту, их уровень может увеличиться, что приведет к появлению горького привкуса во рту.

Другой причиной горечи может быть кандидоз (молочница) полости рта — это грибковая инфекция, вызванная чрезмерным ростом Candida albicans (Кандида альбиканс).

Данный грибок встречается в организме и на теле человека, но если позволить ему разрастись, он приведет к образованию кремово-белых бляшек и белого налета на языке, а так же даст горький привкус во рту.

Среди других возможных причин врач-гастроэнтеролог назвала: гормональную перестройку при беременности, менопаузе; повреждение нервов, затрагивающее вкусовые рецепторы.

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