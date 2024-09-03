Работодатели рассказали, что думают о личных увлечениях кандидатов

Почти половина — 40% — российских компаний считают, что у соискателей должно быть хобби, и его лучше указать в резюме. 39% уверены, что это зависит от профессии, а 21% опрошенных, наоборот, ответили, что хобби — это не важная часть. Это показало исследование сервиса СберПодбор и соцсети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство работодателей (65%) считают, что информация о хобби говорит о всестороннем развитии кандидата. На втором месте (56%) — оценка культуры и ценностей, а на третьем (47%) — полезные для работы навыки.

29% опрошенных через опасные хобби оценивают будущие риски. Столько же (29%) анализируют навыки владения тайм-менеджментом. 3% компаний считают, что, если кандидат заполнил строку «Хобби», это показывает ответственное отношение при заполнении резюме.

40% организаций поделились, что в резюме важно наличие хобби для кандидатов на любые позиции. 21% представителей бизнеса считают, что эта информация необходима для офисных сотрудников, 17% — для топ-менеджеров, а 8% — для руководителей среднего звена. По 3% компаний рассказывают, что хобби нужно указывать массовому персоналу и представителям рабочих профессий. 8% указали другие позиции.

По данным Одноклассников, хобби есть у каждого второго пользователя соцсети — 17 млн людей подписаны на группы по интересам в ОК. В соцсети отмечают, что контентные платформы с фокусом на увлечения помогают найти дело по душе, развиваться в нем и встретить единомышленников. По данным ОК, наиболее популярными хобби среди женщин являются кулинария, спорт, садоводство, путешествия и дизайн. У мужчин же на первом месте также кулинария, на втором — рыбалка, далее авто, путешествия и спорт. Самыми быстрорастущими тематиками в ОК за последний год стали экстремальные виды спорта, каллиграфия и яхтинг.

«В условиях растущей конкуренции на рынке труда и кадрового голода, когда дефицит специалистов ощущается во всех сферах, важнейшими факторами при выборе кандидатов остаются профессиональные навыки и опыт. Работодатели прежде всего ищут квалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять свои обязанности. Тем не менее, хобби соискателей могут дать преимущество при рассмотрении кандидатур. Ваши увлечения могут продемонстрировать дополнительные качества, которые подойдут корпоративной культуре. Поэтому стоит обратить внимание на свои хобби и представить их в положительном свете на собеседовании, чтобы выделиться среди других кандидатов и повысить шансы на получение желаемой должности», — прокомментировал Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру и операционный директор сервисов «Подработка» и СберПодбор.

Ранее выяснилось, что большинство работодателей в России предоставляет сотрудникам программы благополучия.