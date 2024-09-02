Россиянин похитил экс-жену, изнасиловал ее, держал в гараже и избил человека гвоздодером

В Тульской области 29-летнего мужчину будут судить за похищение, изнасилование и избиение человека гвоздодером. Об этом сообщают «Тульские известия».

По информации издания, следствие считает, что в период с 1 января по 19 марта текущего года ранее судимый житель города Донского угрожал своей 18-летней бывшей жене и избил ее. Позже он проник в квартиру на первом этаже, разбив окно, и избил гвоздодером ее знакомого. После этого он похитил девушку на автомобиле, изнасиловал ее в салоне, а затем удерживал ее в гараже и двух квартирах. В какой-то момент похищенной удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по которому утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в Донской городской суд Тульской области.

Ранее курьера-мигранта, пытавшегося изнасиловать заказчицу, арестовали в Москве.