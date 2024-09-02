Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Складское помещение вспыхнуло в Петербурге

В Петербурге загорелось складское помещение

close
Shutterstock

В Петербурге произошел пожар на одном из складов. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по городу сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел на Краснофлотском шоссе в Петродворцовом районе. Пожар вспыхнул в складском помещении размером 15 на 40 метров. Площадь огня достигла 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. К тушению возгорания привлекли 18 человек и 4 единицы техники.

До этого сильный пожар произошел в жилом доме на улице Эпроновской в Калининграде. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. На распространенных в социальных сетях кадрах видно, что горели последний этаж и крыша высотки. Столб дыма был виден издалека. На место выехал врио губернатора региона Алексей Беспрозванных.

Ранее пожар на горящей более двух недель нефтебазе в Пролетарске ликвидировали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами