Подростка парализовало после укуса комара

В штате Миссури школьник заразился лихорадкой Западного Нила из-за укуса комара, юноша оказался в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Fox2.

Старшеклассник из Хейзелвуда стал плохо себя чувствовать в середине августа, юноша страдал от рвоты, слабости и головной боли. Семья обратилась за медицинской помощью, медики диагностировали у молодого человека отравление и отправили лечиться амбулаторно. Однако его состояние только ухудшалось.

При повторном обращении в больницу у него заподозрили менингит и госпитализировали. В течение трех дней школьнику не могли поставить верный диагноз, мальчик оказался полностью парализован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Выяснилось, что несовершеннолетний перенес тяжелую форму лихорадки Западного Нила, которая могла быть вызвана укусом комара. Состояние пациента удалось стабилизировать, ему предстоит длительный курс лечения.

Ранее туристка полностью облысела и осталась без ногтей после укуса комара.