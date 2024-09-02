Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростка парализовало после укуса комара

Fox2: в США подростка парализовало после укуса комара

close
Shutterstock

В штате Миссури школьник заразился лихорадкой Западного Нила из-за укуса комара, юноша оказался в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Fox2.

Старшеклассник из Хейзелвуда стал плохо себя чувствовать в середине августа, юноша страдал от рвоты, слабости и головной боли. Семья обратилась за медицинской помощью, медики диагностировали у молодого человека отравление и отправили лечиться амбулаторно. Однако его состояние только ухудшалось.

При повторном обращении в больницу у него заподозрили менингит и госпитализировали. В течение трех дней школьнику не могли поставить верный диагноз, мальчик оказался полностью парализован, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Выяснилось, что несовершеннолетний перенес тяжелую форму лихорадки Западного Нила, которая могла быть вызвана укусом комара. Состояние пациента удалось стабилизировать, ему предстоит длительный курс лечения.

Ранее туристка полностью облысела и осталась без ногтей после укуса комара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами