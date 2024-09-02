Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский нардеп сообщил об увольнении главы «Укрэнерго»

Нардеп Железняк: глава компании «Укрэнерго» Кудрицкий был уволен

close
Volodymyr Kudrytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил об увольнении главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«Одного из наиболее адекватных людей по энергетике – руководителя «Укрэнерго» уволили», — написал он.

По мнению нардепа, «Укрэнерго» является единственной компанией, которая построила защитные сооружения и вовремя запаслась дополнительным оборудованием для быстрого ремонта. Но лоббисты смены руководства компании обвиняют Кудрицкого в плохой защите энергообъектов.

Железняк полагает, что истинной причиной принятия этого решения стало желание некоторых структур перенаправить финансовые потоки и обогатиться за счет этого.

До этого Железняк сообщил, что несколько европейских компаний опубликовали письмо с просьбой не увольнять Кудрицкого.

30 августа издание «Экономическая правда», ссылаясь на источники в кабинете министров страны, писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов. В тот же день украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами