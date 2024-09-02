Украинский нардеп сообщил об увольнении главы «Укрэнерго»

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил об увольнении главы компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

«Одного из наиболее адекватных людей по энергетике – руководителя «Укрэнерго» уволили», — написал он.

По мнению нардепа, «Укрэнерго» является единственной компанией, которая построила защитные сооружения и вовремя запаслась дополнительным оборудованием для быстрого ремонта. Но лоббисты смены руководства компании обвиняют Кудрицкого в плохой защите энергообъектов.

Железняк полагает, что истинной причиной принятия этого решения стало желание некоторых структур перенаправить финансовые потоки и обогатиться за счет этого.

До этого Железняк сообщил, что несколько европейских компаний опубликовали письмо с просьбой не увольнять Кудрицкого.

30 августа издание «Экономическая правда», ссылаясь на источники в кабинете министров страны, писало, что Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов. В тот же день украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

Ранее министр энергетики Украины призвал готовиться к сложной зиме.