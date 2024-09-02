Петербуржец попался с наркотиками и укусил силовика за попытку вытащить из него таблетки

В Петербурге мужчина укусил полицейского, который пытался вытащить из него таблетки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Калининском районе. Полицейские задержали 29-летнего мужчину за употребление запрещенных веществ без назначения врача. При проверке стражи порядка обнаружили у него два пакетика с подозрительными таблетками, которые тот не хотел отдавать.

Петербуржца задержали. Во время оформления документов мужчина попытался проглотить таблетки, которые у него изъяли, и сотрудник полиции начал препятствовать этому. Когда правоохранитель вытаскивал из него таблетки, задержанный его укусил.

После произошедшего на место вызвали бригаду скорой помощи. Задержанного мужчину увезли в НИИ им. Джанелидзе. Информации о состоянии укушенного полицейского не поступало.

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