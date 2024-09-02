Юноши сожгли цветы, возложенные на мемориале «Вечный огонь» в Новгородской области

В Новгородской области два молодых человека сожгли цветы, возложенные горожанами на мемориал «Вечный огонь». Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Чудово. Юноши в темное время суток пришли к мемориалу «Вечный огонь» и сожгли искусственные цветы, которые были возложены на него.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают возможных очевидцев. По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении поджигателей к ответственности.

До этого сообщалось, что россиянин, спаливший венки в пламени Вечного огня в Ставрополье, отправился в колонию. Осужденного также обязали выплатить администрации Кисловодска сумму причиненного его действиями ущерба. Его оценили в 190 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске отправили в колонию мужчину, залившего Вечный огонь алкоголем.