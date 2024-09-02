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Израильтянам предписали завершить забастовку

Израильский суд предписал гражданам завершить забастовку

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Eloisa Lopez/Reuters

Суд по трудовым конфликтам Израиля распорядился завершить забастовку, цель которой — добиться от властей страны соглашения с движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

По предписанию суда, демонстрации должны были завершиться к 14:30 мск.

Издание подчеркивает, что руководитель министерства национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выразил суду благодарность за принятое решение об остановке забастовки национального профсоюзного центра Histadrut.

Тем временем организация «Форум семей заложников» призывает граждан продолжать демонстрации несмотря на постановление суда.

1 сентября на крупнейшую акцию протеста в Тель-Авиве собрались 550 тыс. человек. Демонстранты потребовали скорейшего освобождения заложников. Митинг организовали на фоне новостей об обнаружении шести пленных ХАМАС в туннеле города Рафах. Ни одного из них спасти не удалось.

Многие пришли с фотографиями похищенных родственников. Также демонстранты призывали к отставке кабмина и немедленному проведению в Израиле досрочных выборов. Когда акция завершилась, несколько сотен протестующих прорвали полицейское заграждение и заблокировали движение по шоссе «Аялон».

Ранее Нетаньяху объяснил, почему ХАМАС не хочет сделки.

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