В Киеве наблюдается смог, связанный с пожаром в Чернобыльской зоне

В северных районах Киева наблюдается смог, который местные жители связывают с лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Другой (или дополнительной) причиной этого явления могут быть торфяные пожары на севере Киевской области.

Каких-либо официальных данных по этому поводу нет.

2 сентября стало известно, что в Нижней Австрии в районе Генсерндорф-Зюд пожарные тушат лесной пожар. Местных жителей пришлось эвакуировать из-за большого задымления. Возгорание началось в местных полях и затем перекинулось на лес. Огонь угрожает жилому массиву в районе Генсерндорф-Зюд. Для борьбы с пожаром привлечены около 230 пожарных и 51 специальный автомобиль.

31 августа сообщалось, что российские пожарные помогают тушить лесной пожар в Сербии. Российские специалисты при помощи беспилотников разведывают территорию с воздуха и определяют точки работы пожарного вертолета. Площадь возгорания в районе города Жагубитца достигала 1,3 тыс. га.

Ранее сообщалось, что пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории.