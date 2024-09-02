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В Вологде задержали двух человек, подозреваемых в убийстве

СК: в Вологде задержали двух подозреваемых в убийстве и покушении на убийство

Подозреваемые в убийстве трех человек, а также в покушении на убийство в поселке Рубцово Вологодской области были задержаны. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«В Вологде задержаны двое подозреваемых в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенных в поселке Рубцово», — говорится в публикации пресс-службы.

2 сентября на земельном участке в поселке Рубцово были найдены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти, а также мужчина и женщина со множественными ранами. Предварительно установлено, что раны были нанесены ножом. Пострадавших доставили в больницу, им оказывается необходимая помощь.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве и причинении телесных повреждений.

В пресс-службе УМВД по региону подтвердили ТАСС, что сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемых.

Ранее возвращавшегося с СВО бойца убили в родном регионе.

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