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Трех человек убили в поселке под Вологдой

Трех человек убили и двух ранили в поселке Рубцово под Вологдой

Тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня утром на участке земли в поселке Рубцово в Вологодской области. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

Выживших мужчину и женщину доставили в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Следствие располагает объективными сведениями о причастности к убийству и покушению на убийство лиц из круга знакомых потерпевших. Их местонахождение устанавливается», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого СК Бурятии возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца на веранде частного дома, в совершении преступления подозревают отца новорожденной девочки. Инцидент произошел 31 августа в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района республики. Первым неладное заподозрила соседка, она и обратилась в полицию.

Ранее возвращавшегося с СВО бойца убили в родном регионе.

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