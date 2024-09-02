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Пациент больницы в Серове ударил соседа по палате стулом по голове за то, что тот храпел

В Серове пациент больницы ударил соседа по палате стулом за то, что тот храпел

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Shutterstock

В Серове пациент больницы ударил соседа по палате стулом по голове из-за храпа, и тот впал в кому. Об этом во «ВКонтакте» рассказал хоккеист Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов.

По словам Щитова, инцидент произошел в больнице, расположенной в городе Серове, где проходил лечение заслуженный тренер РСФСР Григорий Савельев — у него сахарный диабет, мужчине из-за гангрены ампутировали пальцы на ногах. Операция прошла успешно.

Однако ночью 85-летний сосед по палате взял стул и ударил им Савельева, по голове. Предположительно, это произошло из-за того, что заслуженный тренер храпел и мешал пациенту спать, сообщил Щитов.

Пострадавший впал в кому. Сейчас он находится в реанимации. Отмечается, что персонал больницы не дает полной информации о его состоянии. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее двухлетняя девочка попала в больницу, случайно выпив алкоголь в ресторане.

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