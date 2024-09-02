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В Петербурге отчим пять лет насиловал падчерицу и снимал с ней видео

В Петербурге отчим получил 15 лет колонии за насилие над падчерицей

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Петербурге огласили приговор местному жителю, который в течение пяти лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу и снимал это на видео. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Как удалось установить и доказать следствию, житель Петербурга с 2018 по 2023 год регулярно насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, на момент совершения первого преступления ребенку не было 14 лет, отчим также снимал свои действия на видео.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, также суд применил к осужденному принудительную меру медицинского характера в виде наблюдения у психиатра.

До этого сообщалось, что московская школьница несколько лет подвергалась совращению и сексуальному насилию со стороны матери и отчима. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей девочки. Женщина заявила, что внучка с первого класса подвергалась сексуальному насилию со стороны матери и ее мужа. Женщина не препятствовала сексуальному интересу мужчины в отношении ее ребенка.

Ранее в Подмосковье мужчина более 50 раз надругался над маленькой дочерью.

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