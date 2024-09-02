Более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные

В прошедшие выходные 562 жителя Подмосковья проверили здоровье в парках в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Акция прошла в 29 городских округах региона, среди которых Красногорск, Жуковский, Серпухов и другие.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, вакцинацию от гриппа прошли 277 человек.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».