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Более 500 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные

Почти 9,5 тыс. человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

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Shutterstock

В прошедшие выходные 562 жителя Подмосковья проверили здоровье в парках в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Акция прошла в 29 городских округах региона, среди которых Красногорск, Жуковский, Серпухов и другие.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, вакцинацию от гриппа прошли 277 человек.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье».

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