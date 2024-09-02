Шестимесячный младенец обварился кипятком в Оренбургской области

В Сакмарском районе Оренбургской области шестимесячный младенец обварился, облившись кипятком из чайника. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Сакмарском районе, в медицинское учреждение с термическими ожогами был доставлен шестимесячный младенец. По словам его матери, малолетний обварился кипятком, опрокинув на себя горячий чайник.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые ожоги, упав в ведро с кипятком. Врачи диагностировали у мальчика ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган. Мальчика привезли на скорой в ожоговое отделение Детской городской больницы №1. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося изучают в городской полиции.

Ранее в Амурской области мальчик провалился в яму и получил ожоги обеих ног.