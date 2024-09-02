Виктор Бут пока не планирует выпускать товары под брендом «Виктор Бут»

Освобожденный из заключения в США российский предприниматель, депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут пока не планирует выпускать продукцию под своим брендом. Жена Бута сообщила «Газете.Ru», что заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из юридических соображений.

«Пока не планировали вообще что-либо выпускать, какой-либо продукт. Просто в связи с тем, что на рынке появились какие-то непонятные товары под именем Виктора, то с точки зрения адвоката мы решили зарегистрировать его имя как бренд. Виктор видел какие-то костюмы, что-то касаемо фэшн-индустрии, какие-то изделия «Виктор Бут», майки, еще что-то. Просто, чтобы не ассоциировали ту продукцию, которая есть, с именем Виктора. Ну и, соответственно, если еще что-то будет появляться, то при регистрации торговой марки и имени руки у адвоката будут свободны», — рассказала Алла Бут.

Согласно заявкам, под своими торговыми знаками Виктор Бут сможет продавать безалколгольные и алкогольные напитки. Алла Бут отметила, что раньше предприниматель думал о продаже комбучи — чайного гриба.

«Все, что было заявлено на регистрацию, — все это на перспективу, как будет складываться ситуация. Был интерес выпускать именно комбучу. Пока это все в перспективе, пока только проходит регистрацию», — заключила она.

О том, что Виктор Бут подал заявки на регистрацию товарных знаков «Виктор Бут», «Крут как Бут» и Victor Bout, пишет «РБК Вино».

Виктор Бут больше 12 лет пробыл в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием и поддержке терроризма. В 2017 году ему продлевали срок на 40 дней из-за выращивания чайного гриба в камере.

В 2022 году Бут был освобожден в результате обмена заключенными между США и Россией. В обмен на него Россия отпустила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков.

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