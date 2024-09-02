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Дуров в ожидании суда обязан жить по одному адресу

Прокуратура: Дуров обязан проживать по одному адресу, который он сообщит судье

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lukomore. org/Global Look Press

Согласно нормам надзора основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному адресу, который он сообщит следственному судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Накануне журнал Paris Match сообщил, что Павел Дуров в ожидании суда ищет съемное жилье в Париже.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взятпод судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Сергей Лавров назвал Дурова слишком свободным.

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