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Стало известно, когда начнется новая волна для сбора грибов в Подмосковье

Специалист Тихомиров: новая волна грибов в Подмосковье начнется в конце сентября

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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Новая волна для сбора грибов начнется в Московской области в конце октября — начале октября, пока грибов в лесах региона не так много из-за жары. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, пока в Подмосковье растут только подосиновики, которые можно найти на востоке области.

«Грибы не любят жару. Для грибницы необходимы похолодание и дожди, чтобы хотя бы два-три дня поливало безостановочно. И потом нужно ждать полторы недели минимум, чтобы они выросли», — отметил Тихомиров.

Эксперт уточнил, что в случае наступления похолодания в регионе начнут расти различные грибы, включая подосиновики, белые, рыжики. Собирать их также можно будет на востоке, заключил он.

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что в этом сезоне россияне могут собирать белые грибы, подосиновики и подберезовики, обычно они растут в хвойных и лиственных лесах, особенно в местах с влажной почвой. По его словам, в Подмосковье наиболее богаты грибами Ярославское, Казанское и Киевское направления.

Ранее россиян предупредили об опасности грибов.

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