Голодный мужчина вломился в дом, чтобы пообедать, и оставил записку с извинениями

В США вор забрался в чужой дом, чтобы пообедать, вымыл посуду и извинился перед хозяевами, сообщает Metro.

Владелец дома в закрытом поселке Клирвуд близ города Йелм в штате Вашингтон рассказал, что в конце августа вернулся домой из поездки и обнаружил на кухонном столе послание, оставленное неизвестным на салфетке.

«Мне очень нужна была еда, и я проник в ваш дом. Пожалуйста, простите меня, я съел вашу еду, постирал одежду и принял душ. P.S. Ваш аппарат для приготовления попкорна не работал должным образом», — говорилось в письме.

Затем хозяин заметил, что окно его кухни разбито, а по всему помещению разбросаны осколки стекла. Оказалось, что голодный вор приготовил спагетти, а после трапезы помыл свою посуду и убрал одеяла, которые использовал. Как сообщается, незваный гость не взял с собой никаких хозяйских вещей и попал на наружную камеру видеонаблюдения.

В полиции округа заявили, что подозреваемый им известен, однако по-прежнему остается на свободе. Выяснилось, что этот же мужчина пытался забраться в некоторые другие дома в поселке, а также взломал машину одной из местной жительниц.

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