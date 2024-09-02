Симпозиум «Создавая будущее» назвали местом для формирования смыслов

Музей – это одна из институций будущего, так как он формирует цивилизацию, сказала директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева, сообщается на сайте национального центра «Россия».

По ее словам, международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» является очень значимым событием, так как это место для формирования смыслов.

«Нужно понять, как мы будем жить дальше, ведь рождается новая конфигурация, в которой мы проживем ближайшие 100 лет», — сказала она.

Лихачева отметила, что музей помогает понять принадлежность людей к цивилизации.

«Будущее не растет на пустом месте, оно растет на чем-то. Музей будущего — это музей, в котором комфортно и предмету, и посетителю», — добавила она.

Напомним, Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» пройдет с 4 по 6 ноября и станет первым мероприятием Национального центра «Россия», который создается по поручению президента России Владимира Путина. Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.