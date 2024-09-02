Диетолог назвала самые вредные и самые полезные снеки для детей

Среди популярных у детей снеков есть как более, так и менее вредные. Так, в числе первых лидируют чипсы – если раньше они были сделаны полностью из картофеля, то сейчас это крахмал, мука, соль и приправы, рассказала диетолог Полина Журавлева. В беседе с Общественной Службой Новостей она призвала отказаться от чипсов в пользу других перекусов.

Менее вредными считаются сухарики, однако они все равно обсыпаны солью и приправами, что для здоровья не очень хорошо, отметила врач. Она порекомендовала выбирать ржаные – они даже полезны для здоровья, так как содержат клетчатку и являются менее калорийными.

«Детям не стоит ими увлекаться еще и потому, что сухариками можно подавиться. Это очень частое явление, особенно в такой активной среде, как школа», – добавила Журавлева.

В школу детям для перекуса диетолог посоветовала лучше давать орехи – они сытные, благодаря чему после них ребенок не захочет есть сладости. Кроме того, к полезным перекусам эксперт отнесла фрукты и бутерброды с индейкой. Причем яблоки дети могут не съесть просто так, поэтому их лучше порезать и присыпать небольшим количеством коричневого сахара или полить медом – так вероятность того, что ребенок их съест, выше.

Последними в списке наименее вредных перекусов врач назвала молочные шоколадки или фитобатончики, призвав давать их детям лишь в небольшом количестве.

Напомним, врачи считают, что у детей в школе с собой всегда должна быть бутылка чистой воды. Они также рекомендуют давать ребенку с собой в качестве перекуса не конфеты или другие сладости, а, к примеру, ролл из овощей и куриной грудки, хлебцы и сырники. Шоколад рекомендуется заменить зефиром, а также добавить в рацион кусочек твердого сыра – источник белка и кальция.

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