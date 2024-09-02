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Гостями Московского медиафестиваля стали около 49 тысяч человек

На Московском медиафестивале провели более 100 мероприятий

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Пресс-служба Московского медиафестиваля

За два дня около 49 тысяч человек посетили Московский медиафестиваль, прошедший на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках фестиваля организаторы провели более 60 образовательных сессий и более 40 развлекательных активностей, которые объединили разные грани медиаотрасли. Гостями мероприятия стали как профессионалы медиаиндустрии, так и столичные школьники, студенты и начинающие специалисты.

Так, на площадке Московского медиафестиваля удалось собрать около 100 компаний и более 230 ярких личностей, включая спикеров-экспертов, известных блогеров, артистов и других лидеров мнений. При этом контент и активности для гостей были подготовлены ведущими представителями медиарынка.

Как рассказала первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова, ключевой целью проведения фестиваля является демонстрация всего спектра современных медиа, а также множества форматов и технологических возможностей, которые есть у современных СМИ. По ее словам, сегодня Москва стала медиастолицей, где сосредоточены крупнейшие медиакомпании, и лидером коммуникаций и всех новых технологий.

«Хотя медиасфера сегодня меняется, самое главное и самое ценное в профессиональных медиа — это качество контента, это достоверность, это ответственность», — добавила она.

На площадке Московского медиафестиваля работали пять самостоятельных зон: «Обучение», «Герои медиа», «Развлечение» и «Вдохновение», а также «Ярмарка медиаизданий», которая объединила более 45 представителей печатной прессы и книжной индустрии.

Отмечается, что в ходе дискуссий, лекций, презентаций, паблик-токов и мастер-классов спикеры фестиваля затронули разные тематические грани медиа: от музыки, ЗОЖ, кино, театра, моды, туризма, культуры и семьи до карьеры, бизнеса, науки и цифровой безопасности.

Напомним, Московский медиафестиваль прошел при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы. Его стратегическим партнером стал медиахолдинг Rambler&Co.

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