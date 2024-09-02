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Синоптик рассказала, когда москвичам ждать осадков

Синоптик Позднякова: в Москве не прогнозируется осадков до середины сентября

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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Первая половина сентября в столичном регионе пройдет без дождей. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам эксперта погоды, модели долгосрочных прогнозов погоды по Москве не дают никаких дождей до середины сентября.

Позднякова также напомнила, что в период с 1879 года самым сухим сентябрь в столице был в прошлом году. Тогда общая сумма осадков за месяц составила всего 6,1 миллиметра.

«Летнее тепло не собирается покидать столичный регион, хотя ночи станут прохладными, но заморозки пока не прогнозируются», — заключила синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до середины этой недели в Москве сохранится теплая погода. Затем к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, после которого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось.

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