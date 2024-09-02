«Аэрофлот» организовал совместные перевозки с «КрасАвиа»

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по интерлайн-соглашению с авиакомпанией «КрасАвиа», благодаря чему пассажиры смогут приобретать единый билет обеих авиакомпаний, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Благодаря партнерству пассажиры смогут совершать полеты из Красноярска по 19 новым направлениям, среди которых Абакан, Барнаул, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Улан-Батор, Горно-Алтайск и другие.

Совместные рейсы через Красноярск будут выполняться под кодами SU и KV. Пассажирам доступны тарифы с багажом и без багажа. Норма провоза багажа останется прежней – 23кг на всех участках перевозки.

Напомним, «Аэрофлот» совершает рейсы из Красноярска по 28 направлениям, среди которых Москва, Владивосток, Минеральные Воды, Бангкок, Ташкент, Пекин и другие. В ноябре авиакомпания откроет рейсы в Пермь.

Ранее стало известно, что с 17 сентября авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар, на индонезийский остров Бали. Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам и субботам, а после 3 октября добавится третий рейс. На линии будут работать широкофюзеляжные самолеты Airbus A350.