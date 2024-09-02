Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» организовал совместные перевозки с «КрасАвиа»

Пассажиры смогут покупать единые билеты «Аэрофлота» и «КрасАвиа»

close
Shutterstock/Ivan Kruk

«Аэрофлот» открыл продажу билетов по интерлайн-соглашению с авиакомпанией «КрасАвиа», благодаря чему пассажиры смогут приобретать единый билет обеих авиакомпаний, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Благодаря партнерству пассажиры смогут совершать полеты из Красноярска по 19 новым направлениям, среди которых Абакан, Барнаул, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Улан-Батор, Горно-Алтайск и другие.

Совместные рейсы через Красноярск будут выполняться под кодами SU и KV. Пассажирам доступны тарифы с багажом и без багажа. Норма провоза багажа останется прежней – 23кг на всех участках перевозки.

Напомним, «Аэрофлот» совершает рейсы из Красноярска по 28 направлениям, среди которых Москва, Владивосток, Минеральные Воды, Бангкок, Ташкент, Пекин и другие. В ноябре авиакомпания откроет рейсы в Пермь.

Ранее стало известно, что с 17 сентября авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар, на индонезийский остров Бали. Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам и субботам, а после 3 октября добавится третий рейс. На линии будут работать широкофюзеляжные самолеты Airbus A350.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами