Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиапассажирам рассказали, какие выплаты положены при утрате багажа

Юрист Палюлин: пассажиры могут получить выплаты при утрате багажа

close
Shutterstock

Пассажиры могут претендовать на получение денежной компенсации в случае утраты багажа при авиаперелете. Об этом RuNews24.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, размер выплаты будет зависеть от типа рейса. Так, для внутренних рейсов он составит 25% от МРОТ, равному 100 рублей, за каждый час просрочки выдачи багажа, но не более половины стоимости билета, для международных — до 1 тыс. специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 123 тыс. рублей. Чтобы получить компенсацию, юрист советует подать заявление в авиакомпанию и приложить к нему документы, которые подтвердят утрату багажа.

«В соответствии со ст. 151 ГК РФ, пассажир может требовать компенсацию морального вреда, если утрата багажа привела к значительным негативным последствиям для него. Пассажир может также потребовать возмещения дополнительных расходов, связанных с утратой багажа (например, покупка необходимых вещей). Все требования имущественного характера владельцу багажа стоит обязательно изложить в письменном заявлении перевозчику», — сказал Палюлин.

Юрист добавил, что пассажир может обратиться в суд общей юрисдикции по месту регистрации перевозчика, если его не устроит ответ перевозчика.

Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева до этого говорила, что при потере багажа после авиаперелета важно обратиться в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании, которые должны быть в аэропорту.

Ранее сообщалось, что багаж Орнеллы Мути с подарками Армани потеряли по пути в Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами