Авиапассажирам рассказали, какие выплаты положены при утрате багажа

Пассажиры могут претендовать на получение денежной компенсации в случае утраты багажа при авиаперелете. Об этом RuNews24.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, размер выплаты будет зависеть от типа рейса. Так, для внутренних рейсов он составит 25% от МРОТ, равному 100 рублей, за каждый час просрочки выдачи багажа, но не более половины стоимости билета, для международных — до 1 тыс. специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 123 тыс. рублей. Чтобы получить компенсацию, юрист советует подать заявление в авиакомпанию и приложить к нему документы, которые подтвердят утрату багажа.

«В соответствии со ст. 151 ГК РФ, пассажир может требовать компенсацию морального вреда, если утрата багажа привела к значительным негативным последствиям для него. Пассажир может также потребовать возмещения дополнительных расходов, связанных с утратой багажа (например, покупка необходимых вещей). Все требования имущественного характера владельцу багажа стоит обязательно изложить в письменном заявлении перевозчику», — сказал Палюлин.

Юрист добавил, что пассажир может обратиться в суд общей юрисдикции по месту регистрации перевозчика, если его не устроит ответ перевозчика.

Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева до этого говорила, что при потере багажа после авиаперелета важно обратиться в службу розыска багажа (Lost&Found) или к представителю авиакомпании, которые должны быть в аэропорту.

Ранее сообщалось, что багаж Орнеллы Мути с подарками Армани потеряли по пути в Петербург.