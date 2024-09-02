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Российские туристы застряли во Внуково из-за массовых задержек рейсов в Турцию

360.ru: во Внуково застряли туристы из-за задержек рейсов в Турцию

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Shutterstock

В аэропорту Внуково застряли российские туристы, столкнувшиеся с задержками рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Пассажирам ничего не сообщали, туроператоры от помощи отказываются, рассказала 360.ru одна из туристок Татьяна.

«Мы до сих пор не улетели, массовые задержки, отмены рейсов именно «туркишей». Никто ничего не говорит, просто нет никого от авиакомпании. Гоняют по разным гейтам», — пожаловалась пассажирка.

По ее словам, туроператор также отказался от помощи, призывая все решать с авиакомпанией, хотя речь идет о чартерном рейсе.

«Со стороны туроператора просто беспредел. Полный информационный вакуум», — констатировала Татьяна.

Напомним, накануне стало известно, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи, так как Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов без объяснения причин. Из-за переноса рейса многие опоздали на стыковочные рейсы, а сотрудники туристической компании, у которой они оформляли путевки, не отвечают на их звонки и сообщения.

Ранее были раскрыты причины задержки рейса Анталья – Москва.

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