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Названы самые трендовые пластические операции в России

Хирург Суходолов: пластика верхней губы является трендовой в России

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Наиболее трендовыми пластическими операциями в России являются «лисьи глазки» и пластика верхней губы, однако, популярность операций индивидуальна. Об этом рассказал пластический хирург клиники «Шале-Сантэ» (г. Краснодар) Ярослав Суходолов, передает Pravda.Ru.

«Сейчас делают подтяжку шеи, то есть удаляют слюнные железы, чтобы она стала потоньше. Есть тренд — четкая линия нижней челюсти для женщин», — добавил пластический хирург.

По его словам, россияне также часто проводят блефаропластику, чтобы хирургически изменить форму век и наклон бровей. Суходолов также добавил, что в индустрии пластической хирургии за последнее время кардинально ничего не поменялось. Он отметил, что в России эта сфера остается на высоком уровне и продолжает развиваться.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко до этого рассказал «Газете.Ru», что после родов живот может быть образован за счет лишней кожи, жировых ловушек или «выпячивания» прямых мышц живота. Чтобы скорректировать эти состояния, могут понадобиться абдоминопластика или липосакция, отметил он.

Ранее пластический хирург рассказал, как уменьшить грудь.

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