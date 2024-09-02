Российский маркетплейс открыл предзаказ нового смартфона от Apple

Яндекс Маркет открыл предзаказ iPhone 16, сообщает пресс-служба маркетплейса. При этом вносить оплату или покупать сертификат не потребуется.

Как уточнили в Маркете, чтобы заранее узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе, покупателю нужно оставить заявку на сайте.

Модельный ряд и характеристики новой линейки смартфонов, а также дата официального старта продаж станут известны во время презентации Apple 9 сентября.

«С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о новых моделях. В день старта мировых продаж покупатель получит от Маркета пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов», — уточнили в сервисе.

Ранее сообщалось о появлении в сети коротких видеороликов с демонстрацией сразу двух разных моделей iPhone 16 в черном и бронзовом цветах. Видео подтверждает обновленный дизайн смартфона, в котором двойная камера будет расположена вертикально, что нужно для поддержки записи пространственных видео и для их последующего просмотра в шлеме Apple Vision Pro.