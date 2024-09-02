Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский маркетплейс открыл предзаказ нового смартфона от Apple

Россияне смогут оформить предзаказ нового iPhone без предоплаты

close
Roman Larchikov/Shutterstock/FORODOM

Яндекс Маркет открыл предзаказ iPhone 16, сообщает пресс-служба маркетплейса. При этом вносить оплату или покупать сертификат не потребуется.

Как уточнили в Маркете, чтобы заранее узнать о появлении смартфонов на маркетплейсе, покупателю нужно оставить заявку на сайте.

Модельный ряд и характеристики новой линейки смартфонов, а также дата официального старта продаж станут известны во время презентации Apple 9 сентября.

«С помощью предзаказа покупатели своевременно получат подробную информацию о новых моделях. В день старта мировых продаж покупатель получит от Маркета пуш-уведомление, с помощью которого можно будет перейти на страницу для покупки смартфонов», — уточнили в сервисе.

Ранее сообщалось о появлении в сети коротких видеороликов с демонстрацией сразу двух разных моделей iPhone 16 в черном и бронзовом цветах. Видео подтверждает обновленный дизайн смартфона, в котором двойная камера будет расположена вертикально, что нужно для поддержки записи пространственных видео и для их последующего просмотра в шлеме Apple Vision Pro.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами