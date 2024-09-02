В начале сентября заморозки придут в семь регионов России

В начале месяца в семи регионах России ожидаются заморозки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В начале месяца в Кургане, на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус 2 до минус 5 градусов»», — отметил он.

В Омской области температура ночью может опуститься до минус 5 градусов, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус 2 градусов, а в Забайкальском крае — до минус 3.

Это обусловлено прохождением холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана по восточной периферии антициклона, объяснил метеоролог.

В ближайшие дни в Магадане и на Камчатке ожидаются сильные осадки из-за циклона, проходящего в регионе.

«Но сложная погода минует Владивосток», — добавил Вильфанд.

В Калмыкии 2 сентября прогнозируется пыльная буря с порывами ветра до 20–24 м/с из-за длительного отсутствия осадков в этом регионе.

При этом температура воздуха в Москве на День города, 7 и 8 сентября, составит 23–26 градусов. Вильфанд добавил, что по области воздух прогреется до 27 градусов, то есть «лето продолжается». По словам метеоролога, солнечных дней в первую неделю сентября в столице будет много, что связано с высоким атмосферным давлением.

Ранее синоптик рассказал о погодном рекорде 1 сентября в Москве.