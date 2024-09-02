День траура по погибшим при крушении Ми-8 объявлен на Камчатке 3 сентября

Траур 3 сентября объявили в Камчатском крае в связи с крушением вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале .

«В первую очередь, хочу выразить соболезнования всем родным погибших», — сказал глава региона.

Он обратил внимание, что на борту находились жители Москвы Камчатского и Пермского края, Липецкой и Амурской областей, Бурятии, Удмуртской Республики.

Солодов рассказал, что на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета. В регион также постепенно приезжают родственники погибших. Решаются вопросы с доставкой тел пассажиров и членов экипажа.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа, были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, по предварительным данным, никто не выжил.

Ранее в МЧС рассказали, что на борту самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку в Северной Осетии, находились 10 парашютистов и двое детей.