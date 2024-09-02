Россиян предупредили, как подрядчики часто обманывают при ремонте квартир

Необоснованное завышение стоимости работ — один из основных типов уловок недобросовестных ремонтников. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Некоторые подрядчики могут озвучивать слишком низкие цены на первоначальном этапе, чтобы привлечь ваше внимание. А затем, в процессе ремонта, они начинают увеличивать смету, ссылаясь на непредвиденный уровень сложности работ», — объяснил он.

Мошенники также могут обещать использование дорогих и качественных материалов, брать деньги на закупку таких материалов, а на деле покупать более дешевые аналоги. Это может негативно сказаться на результате и долговечности выполненных работ.

«Задержки в выполнении работ — одна из самых распространенных проблем. Недобросовестные подрядчики могут длительное время «тянуть» процесс, увеличивая тем самым расходы на ремонт за счет клиента, если оплата идет за количество отработанных дней. Чаще всего они таким образом затягивают процесс, ремонтируя одновременно несколько квартир», — подчеркнул Васильев.

Еще одна проблема — скрытые дефекты и некачественная работа. Часто некачественные работы обнаруживаются после окончания ремонта. Например, некачественно сделанная проводка или неаккуратная отделка. Исправления этих дефектов могут потребовать дополнительных затрат.

Чтобы распознать недобросовестных подрядчиков, обращайте внимание на несколько правил.

«Поищите информацию о компании или частном мастере в интернете. Отзывы предыдущих клиентов помогут вам составить представление о их репутации. Также, запрашивайте портфолио работ. Каждый профессионал должен уметь показать фотографии своих законченных проектов. Это даст вам ориентир для оценки качества выполняемой работы», — отметил эксперт.

Помимо этого, требуйте договор и смету. Убедитесь, что все этапы работ и стоимость материалов прописаны в договоре. Это защитит вас от необоснованных завышений цен и некачественного выполнения работ.

«Не оплачивайте большую сумму авансом. Разделите платеж на несколько этапов и делайте следующие выплаты только по мере завершения каждого из них», — рекомендовал он.

Если вас обманули, обратитесь сначала с претензией к исполнителю некачественных услуг, если реакции не последует, то обратитесь в Роспотребнадзор относительно подачи претензий к качеству услуг, оказанных организацией или индивидуальным мастером.

Если ситуация заходит в тупик, не бойтесь обратиться к юристу для составления претензии или подачи иска в суд для взыскания компенсации, в том числе, за моральный вред.

«Если мастера требуют пересмотра сметы расходов и пытаются «выбивать» деньги, то требуйте письменные пояснения, проект доп. соглашения к договору и не платите никаких денег, до того, как убедитесь в подтверждении обоснованности проведения дополнительных работ и увеличении затрат на ремонт. В случае обмана, пропажи материалов, исчезновения бригады с места работ после оплаты — необходимо вызвать полицию на место работ, написать заявление и зафиксировать все факты», — добавил Васильев.

Ранее выяснилось, что большинство родителей предпочитают школы с углубленным изучением технических дисциплин.