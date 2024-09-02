Большинство работодателей в России предоставляет сотрудникам программы благополучия

HR-консалтинговая компания AXES Management и платформа «Понимаю» провели исследование о практиках благополучия в российских компаниях. Согласно его результатам, большая часть организаций (51%) предлагает сотрудникам как социальный пакет, так и использует well-being практики. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«В российских компаниях само понятие корпоративных практик благополучия остается размытым — мы видим это и на нашем опыте, и в результатах исследования. Все больше работодателей понимают, что важно не только заботиться о физическом здоровье сотрудников, но и поддерживать их в других сферах жизни. Сегодня 51% компаний обеспечивает комплекс из социального пакета и well-being программ», — прокомментировала говорит директор платформы «Понимаю» Дарья Федорова.

87% организаций предлагает работникам социальный пакет. В последние годы на фоне борьбы за кадры качественный соцпакет становится одним из ключевых инструментов удержания и повышения лояльности сотрудников.

Чаще всего компании предоставляют сотрудникам ДМС (90%), подарки и мероприятия для детей (69%), а также компенсацию мобильной связи (63%). При этом внедрение наименее популярных льгот (компенсация отдыха для членов семей, оплаты детских садов и школ, займы) может стать значимым конкурентным преимуществом организации в глазах сотрудников.

«В последние два года мы фиксируем повышенный интерес наших клиентов как к диагностике актуального ощущения благополучия сотрудниками, так и к оценке эффективности внедряемых well-being практик. В связи с этим в наши исследования вовлеченности был даже внедрен специальный индекс well-being, измерение которого позволяет получить ответы на эти вопросы», — рассказал руководитель направления корпоративных исследований AXES Артем Зацепин.

85% респондентов считают, что well-being программы увеличивают вовлеченность сотрудников — это подтверждает значимость таких программ для удержания ценных кадров. Среди наиболее эффективных well-being практик респонденты выделили ДМС (34%), спортивные активности (29%), корпоративные мероприятия (23%). На последнем месте — компенсация проезда (3%).

Согласно модели Gallup, благополучие складывается из пяти главных элементов: профессиональное, физическое, социальное, финансовое и среда обитания.

Элементы профессионального благополучия обеспечивают своим сотрудникам 77% респондентов, заботятся о ментальном состоянии — 73% ,уделяют внимание физическому здоровью — 70%. Предоставляют своим работникам программы финансового благополучия 57% опрошенных компаний , а еще 55% — предоставляют программы социального благополучия. На последнем месте (23%) — элементы благополучной среды обитания.

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