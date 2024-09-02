В России появилась новая технология для лечения аденомы простаты

По словам эксперта, сегодня аденому простаты обнаруживают у многих мужчин после 40 лет. Причем в данной возрастной группе частота заболевания достигает почти 20%. Врач-уролог «СМ-Клиника» Владимир Степанов рассказал «Газете.Ru» о новой методике, недавно появившейся в России и показывающей хорошие результаты в лечении аденомы простаты.

С возрастом шансы у мужчин заболеть аденомой повышаются с заметной прогрессией. Неслучайно среди 60–70-летних пациентов аденома встречается уже у каждого второго россиянина.

«На сегодняшний день общая ситуация по данному заболеванию у нас в стране такова, что практически каждый второй мужчина старше 55 лет страдает аденомой простаты. Неутешительная статистика. Аденома доставляет мужчине массу неудобств, самые распространенные — частые ночные позывы к мочеиспусканию и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. А это дополнительно постоянный недосып, что далеко не самым лучшим образом сказывается на здоровье, в том числе эмоциональном», — заметил уролог.

У пациентов преклонного возраста аденома встречается в подавляющем большинстве случаев. С годами в предстательной железе происходят определенные изменения, которые могут способствовать развитию доброкачественного новообразования.

Но наличие данной проблемы вовсе не означает, что с ней нужно просто смириться. По мнению Степанова, шансы на излечение и полноценную жизнь есть абсолютно у каждого мужчины независимо от возраста.

Специалист рассказал про новую методику лечения аденомы простаты — альтернативу традиционной операции, которая появилась в России буквально в этом году и уже применяется в некоторых клиниках столицы. Речь идет о водно-паровой терапии Rezum, которая позволяет удалить аденому с помощью горячего пара и сохранить здоровье простаты.

Методика основана на том, что водяной пар, вводимый в простату через эндоскоп, воздействует на больной орган, вызывая постепенное разрушение аденомы, и в итоге новообразование полностью исчезает.

Уже через две недели после процедуры основные симптомы заболевания (сдавливание мочевого пузыря и частое мочеиспускание) начинают исчезать, поясняет эксперт, а со временем предстательная железа уменьшается в размере и полностью восстанавливает свои функции.

С помощью Rezum пациент также может избежать развития ретроградной эякуляции — патологического состояния, при котором сперма попадает в мочевой пузырь вместо выхода наружу. Эта патология может не только стать источником эмоционального стресса для мужчины, но и привести к бесплодию, лишив его возможности стать отцом.

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