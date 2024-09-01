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На Украине потерпел крушение вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 потерпел крушение во время учебного полета на Украине

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

На Украине во время учебного полета рухнул вертолет Ми-2. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

«В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экипаж воздушного судна входили два человека. Ни одного из них спасти не удалось.

В настоящее время на месте крушения работают следователи и члены спецкомиссии украинского минобороны.

До этого сообщалось о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Всего на борту было 22 человека, включая финансового директора Российского футбольного союза (РФС) Арсения Замятина. Никого спасти не удалось. Причиной аварии названа ошибка пилотов. В тот день в горах был сильный туман, и вертолет врезался в сопку, возвращаясь от потухшего вулкана Вачкажец.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16.

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