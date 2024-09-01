В Петербурге задержан экс-боец СВО, подозреваемый в убийстве

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины жителя Пскова, который ранее отбывал наказание и участвовал в спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным портала, подозреваемый был осужден за убийство, однако ему удалось выйти из колонии через несколько недель после приговора в связи с отправкой в зону боевых действий по набору Минобороны в подразделение «Шторм». Там мужчина провел полгода.

Как пишет «Фонтанка», сотрудники «убойного» отдела полиции Санкт-Петербурга совместно с местными правоохранителями задержали в Тосно 22-летнего мужчину. Он подозревается в убийстве 34-летней женщины, уроженки Ростовской области, тело которой было найдено 28 августа за заброшенным дворцом культуры «Невский».

Во время задержания подозреваемый рассказал, что во время прогулки к нему подошла женщина и начала его оскорблять без видимой причины. В качестве оружия он использовал нож, который затем выбросил в сторону Невы.

До этого в Пермской области вернувшегося из зоны боевых действий молодого человека заподозрили в убийстве молодой девушки и ее ребенка. Два года назад его уже осудили за изнасилование и убийство местной медсестры, однако преступник завербовался в ЧВК «Вагнер», пробыл на фронте несколько месяцев и приехал домой (по одной из версий, подстроив свое ранение).

Ранее россиянин обезглавил инвалида, совратил подростка и ушел на СВО, не дожидаясь приговора.