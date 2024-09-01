Бастрыкин в третий раз поручил завести дело из-за задержания членов «Русской общины»

Следственный комитет РФ в третий раз по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими Петербурга, задержавшими в августе членов националистической организации «Русская община». Об этом говорится в Telegram-канале СК.

По версии Следкома, 19 августа на Комендантском проспекте в Петербурге произошел конфликт между таксистами с участием мигрантов.

Представители «Русской общины» приехали выяснить причину, по которой иностранцы мешают работать местным жителям, но в результате их задержала полиция. Как утверждает СК, оснований для задержания активистов не было.

Как писала «Фонтанка», это был не первый конфликт между таксистами, который произошел на Комендантском проспекте. В июле перепалка здесь закончилась стрельбой. В полиции утверждают, что во вчерашнем конфликте не участвовали мигранты, только граждане России, часть из которых являются уроженцами Дагестана.

После случившегося СК дважды возбуждал уголовное дело, однако прокуратура оба раза прекращала производство.

Ранее суд в Москве арестовал директора Центра международного сотрудничества за организацию незаконной миграции.