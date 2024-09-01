Более 150 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Более 150 российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи, пассажиры сообщили, что Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Туристы рассказали, что авиакомпания сообщила о переносе рейса TK3994 с 07:50 на 22:00, не объясняя точных причин. Из-за переноса рейса многие опоздали на стыковочные рейсы. Пассажиры утверждают, что сотрудники туристической компании, у которой они оформляли путевки, не отвечает на звонки и сообщения.

В середине августа сообщалось, что туристы из России не могли вылететь в Москву из египетской Хургады более 10 часов. Самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00. Однако туристы рассказали, что вылет несколько раз переносили. Вечером в местный отель заселили около 200 человек. Среди них пары с детьми и пожилые люди.

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